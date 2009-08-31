Постановление НКРЭ о цене на газ для населения в Минюст не поступало

Постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 9 июля 2009 года № 811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» на государственную регистрацию в Министерство юстиции не поступало.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста в связи с многочисленными запросами граждан, а также средств массовой информации по поводу постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 09.07.2009 г. № 811 «Об утверждении Розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения».

По состоянию на 28 августа 2009 года указанное постановление Национальной комиссии регулирование электроэнергетики от 09.07.2009 г. № 811 «Об утверждении Розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» на государственную регистрацию в Министерство юстиции не поступало.

Что касается необходимости госрегистрации данного нормативно-правового акта Министерство юстиции отмечает, что действие Указа Президента Украины «О государственной регистрации нормативных актов министерств и других органов государственной исполнительной власти» не распространяется на решения НКРЭ относительно функционирования рынков, которые регулируются Национальной комиссией регулирования электроэнергетики, и на решения НКРЭ в части установления цен и тарифов, однако за исключением цен и тарифов для населения. Это определено статьей 3 Указа Президента Украины «Вопросы Национальной комиссии регулирование электроэнергетики Украины» от 21.04.1998 г. № 335.

Как сообщал УНИАН, 26 августа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября с.г. может не состояться, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами. При этом он отметил, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышения цены на газ для населения.

Напомним, 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

Как сообщалось, повышение цены на газ для населения с 1 сентября было согласовано Украиной с Международным валютным фондом, и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ (Меморандум).