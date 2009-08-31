СП: энергетическая политика Кабмина непоследовательна

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что непоследовательность правительственной энергетической политики ведет к стагнации и утверждению иностранных монополистов на украинском энергетическом рынке. Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, недавние заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о планах сократить импорт российского газа можно воспринимать как ее доброе намерение пересмотреть отдельные положения действующих украинско-российских газовых контрактов от 19 января 2009 года с целью установления равноправного партнерского сотрудничества в этой сфере, чего добивается Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Комментируя запланированную на 1 сентября 2009 года в Варшаве встречу руководителей правительств Украины и России, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что приоритетными вопросами встречи для украинской стороны должно стать украинско-российское сотрудничество в энергетической отрасли, в первую очередь – газовой.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что “дискриминационные для Украины контракты были подписаны по единоличному решению премьер-министра Украины вопреки национальным интересам и Директивам главы Украинского государства”. Однако руководство правительства и его окружение пытались навязать обществу мысль об успехе, уходя от прямых ответов на очевидные вопросы относительно кабальных для Украины условий контрактов. Пытались даже заручиться поддержкой иностранных экспертов. “Однако ни один из европейских специалистов до сих пор не осмелился дать положительное заключение относительно контрактов, в которых очевидно заложен ряд несимметричных и дискриминационных для Украины положений”, – отмечает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, практически доказано, что игнорирование подходов и требований Президента Украины, в частности, сотрудничество по упомянутым контрактам и промедление правительства с реформированием газового сектора в 2009 году, уже нанесло необратимый вред украинскому обществу, государству и экономике. Так, уменьшились реальные доходы украинцев на фоне якобы сохранения экономически необоснованных взаимоотношений между поставщиками и потребителями газа; существенно ухудшилось финансовое состояние государственной компании НАК «Нафтогаз Украины», а отсюда - ее рейтинги на мировых биржах; существенную перегрузку испытала национальная финансовая система, что способствует девальвации гривни; государство втягивается в неоправданные долги и обязательства.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ “с сожалением констатировал”, что премьер-министр Украины демонстрирует исключительную непоследовательность в решении этой проблемы: накануне очередной встречи с российским коллегой руководитель правительства Украины до сих пор не определилась с конкретными планами относительно объемов импорта газа в 2010 году. 20 августа во Львове Ю.ТИМОШЕНКО заявляет о 25 млрд. кубометров, 29 августа в Луганске – о 27 млрд. кубометров, в то время как, согласно контрактам, Украинская сторона в будущем году обязана выкупить 52 млрд. кубометров.

Также не понятны правительственные планы и относительно реформ газового сектора, отмечает представитель Президента. «Европейской стороне, МВФ и другим международным финансовым организациям премьер-министр Украины 24 июля заявляет о реформах, в частности о повышении на 20% цен на газ, игнорируя требования Президента Украины относительно повышения в пакете уровня и прозрачности адресной социальной помощи неплатежеспособным потребителям газа. В то же время украинскому обществу и в дальнейшем обещает сохранять нынешние экономически не обоснованные цены реализации, которые в 5-6 раз ниже закупочных цен», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Аналогично он оценил и позицию правительства в вопросах привлечения внешних заимствований для оплаты за газ. Так, по требованию Президента, со значительным опозданием правительство в конце июня в конце концов начало консультации с Европейской стороной относительно кредитования НАК «Нафтогаз Украины» международными финансовыми институтами. В конце июля, по результатам консультаций, Европейская сторона приняла положительное решение о готовности предоставить выгодные для Украинского государства кредиты на сумму 1,7 млрд. долларов. «Однако правительство уже на протяжении месяца медлит с подготовкой кредитных соглашений и продолжает тайные переговоры о привлечении невыгодных для государства и необоснованных коммерческих кредитов с привлечением теневых схем», – замечает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Возвратно-поступательное движение правительства, к сожалению, наблюдается также в нефтяной, угольной и ядерно-энергетической сферах, которые также являются стратегическими для Украины, а, следовательно, – в значительной мере определяют нашу государственность и независимость», – сказал он.

По оценке Б.СОКОЛОВСКОГО, такая непоследовательная позиция нынешнего руководства правительства и “будущего технического кандидата в Президенты” Ю.ТИМОШЕНКО не отвечает украинским национальным интересам, не содействует развитию прозрачного партнерского сотрудничества с Европейской и Российской сторонами, и способствует застою и утверждению иностранных монополистов на украинском энергетическом рынке.