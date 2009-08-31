Клюев: энергетика Украины не готова к зиме

Отечественная энергетика находится в глубоком кризисе и абсолютно не готова к зиме, заявил в интервью агентству УНИАН народный депутат Украины, заместитель главы Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, в наиболее плачевном состоянии - тепловая энергетика, которая уже почти год работает убыточно. А.КЛЮЕВ отметил, что небывалыми темпами растут долги тепловиков, например, шахтерам за отгруженный уголь они должны более 1 млрд. грн. При этом он высказал удивление обещаниями правительства увеличить финансирование угольной отрасли на 100 млн. грн., так как не выполняются не только рекомендации парламента о внесении изменений в законодательство о формировании государственного резерва энергетического угля за счет средств Стабилизационного фонда, но и текущий уровень финансирования отрасли, утвержденный законом о госбюджете.

По словам А.КЛЮЕВА, вследствие неэффективных действий правительства резко возросла кредитная нагрузка на предприятия теплоэнергетики, которая уже превысила 3,2 млрд. грн. А так как в бюджете нет денег на погашение этих кредитов, то на выравнивание финансовой ситуации потребуются новые миллиардные кредиты. Вся политика правительства направлена на втягивание страны в долговую яму, заявил представитель Партии регионов.

По его словам, как результат неэффективного управления отраслью, за последние два года значительно ухудшилось техническое состояние ТЭС. Депутат подчеркнул, что 90% энергоблоков тепловых электростанций исчерпали свой расчетный ресурс работы: например, степень износа Одесской ТЭЦ приближается к 95%.

Эта зима будет особенно сложной, считает народный депутат, т.к. до холодов затянутся плановые ремонты ТЭС, очень вероятны аварийные остановки.

По словам А.КЛЮЕВА, если ранее нехватка генерации в зимний период компенсировалась за счет АЭС, то в этом году и в атомной отрасли ситуация невероятно сложная. Из-за отвратительного финансирования большинство плановых ремонтов энергоблоков всех без исключения АЭС перенесены с летнего периода на промежуток с октября по февраль, т.е. на период пиковых нагрузок.

Кроме этого, по словам А.КЛЮЕВА, из-за плохого планирования не внесены в тариф на электроэнергию, произведенную на АЭС, многие необходимые расходы – от мероприятий по повышению безопасности действующих энергоблоков до подготовки достройки энергоблоков №№3 и 4 на Хмельницкой АЭС – всего почти на миллиард гривень.

Все это, отмечает А.КЛЮЕВ, приводит к существенному затягиванию выполнения Энергетической стратегии до 2030 года по сооружению новых атомных генерирующих мощностей и продления срока работы действующих. По его словам, «такими темпами через 5-7 лет в Украине будет серьезный дефицит электроэнергии, и появится необходимость закупать в России не только газ, но и электроэнергию».

Из-за катастрофического недофинансирования правительством местных программ сложилась небывалая ситуация с задолженностью местных бюджетов за свет, газ и тепло, отметил А.КЛЮЕВ. А это приведет к массовым отключениям тепла и света. Примером может служить недавнее отключение от горячего водоснабжения 4-х районов Киева, в том числе больниц и детских садов, напомнил представитель ПР. По его словам, зимой это может коснуться десятков городов Украины.