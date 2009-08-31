«Днепроэнерго» объявила торги по привлечению 70 млн. грн.
Заявки на участие принимаются до 29 сентября
Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» объявила открытые торги по отбору банка для открытия возобновляемой кредитной линии в размере 70 млн. грн.
Об этом сказано в официальном сообщении компании, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».
Согласно сообщению, заявки на участие в торгах принимаются до 29 сентября т.г., тогда же планируется их раскрытие. Тендерное обеспечение не требуется.
Срок поставки финансовых услуг: декабрь 2009 – декабрь 2010 года.
Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 Мвт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.
Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежат 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.
В 2008 году ОАО "Днепроэнерго" увеличило прибыль более чем в 12 раз, или на 111 млн. 843 тыс. грн., по сравнению с 2007 годом – до 121 млн. 938 тыс. грн.