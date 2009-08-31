«Уголь Украины» намерен реализовать 0,2 млн. тонн угля

Государственное предприятие «Уголь Украины» до конца текущего года намерено реализовать на аукционах 200 тыс. тонн коксующегося угля.

Об этом УНИАН сообщил директор предприятия Олег ПОГОДИН.

По его словам, в настоящее время на рынке наблюдается рост спроса на уголь марки «К».

«Только за последний месяц стоимость марки «К» выросла на 10%, и сегодня проблем с его реализацией нет», - сказал О.ПОГОДИН, уточнив при этом, что на июльском аукционе, организованном «Углем Украины» на Украинской товарно-сырьевой бирже, уголь был реализован по цене в среднем 640 грн./тонна.

Справка УНИАН. В январе-июле т.г. угледобывающие предприятия Украины сократили добычу коксующегося угля на 10,4% или 1,736 млн. тонн, – до 14,879 млн. тонн. При этом государственные шахты за указанный период добыли 5,432 млн. тонн коксующихся углей.