Путин в Гданьске на встрече с Тимошенко обсудит газовые вопросы

Председатель правительства РФ Владимир Путин намерен в Польше в рамках мероприятий, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны, обсудить с коллегами из Украины и Болгарии Юлией Тимошенко и Бойко Борисовым будущее совместных энергопроектов и стабильность поставок газа в Европу в преддверии зимы. Как сообщил журналистам замглавы аппарата правительства РФ Юрий Ушаков, эта тематика будет обсуждаться в контексте всего торговоэкономичекого сотрудничества.

По ожиданиям российской стороны, с Украиной российская делегация будет рассматривать еще и сотрудничество в авиастроении, а с Болгарией - в сфере атомной энергетики, передает ИТАР-ТАСС.

Точная повестка дня, которую намерена предложить на обсуждение украинская сторона, пока не сформулирована. В последние несколько дней Ю.Тимошенко сделала ряд заявлений, которые можно рассматривать в контексте ее предстоящей встречи с главой российского правительства. Так, при посещении авиазавода в Харькове она сказала, что обсудит с В.Путиным вопрос "объединения усилий двух стран в реализацию общих программ в авиационной отрасли, в том числе по самолету Ан-70". На всемирном конгрессе украинцев во Львове Ю.Тимошенко выразила уверенность, что "Украина в течение 3-5 лет ликвидирует энергетическую зависимость от России". Эти высказывания Ю.Тимошенко дают основания предполагать, что она может попытаться добиться согласия на пересмотр контрактов с "Газпромом" (GAZP), подписанных при ее участии в начале года.