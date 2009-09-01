Цена нефти опустилась ниже отметки 70 долл./барр.

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 31 августа, значительно понизились на фоне отрицательной информации с фондовых рынков Китая, ситуация на которых отразилась также и на американских биржевых индексах.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 2,78 доллара - до 69,96 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 3,14 доллара - до 69,65 доллара за баррель, передает Reuters.