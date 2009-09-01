Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» сегодня в 0.45 возобновило экспортные поставки электроэнергии в адрес Польши.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Фэнт ДИ.

По его словам, поставки осуществляются ровным графиком. Мощность поставок составляет 120 МВт. Электроэнергия поставляется в рамках контракта между «Укринтерэнерго» и польским трейдером Zomar s.a.

Как сообщал УНИАН, 28 августа т.г. директор госпредприятия «Укринтерэнерго» Валентин БОНДАРЕНКО сообщил, что поставки украинской электроэнергии в адрес компании Zomar s.a. (Польша), приостановленные в июне текущего года, будут возобновлены 1 сентября 2009 года. По его словам, возобновление экспорта украинской электроэнергии в Польшу стало возможным благодаря нахождению взаимоприемлемого варианта осуществления таких поставок, с учетом наметившегося роста цен на электроэнергию на внутреннем рынке этой страны и девальвации национальной валюты.

"Все эти факторы привели к тому, что относительно дорогая украинская электроэнергия стала конкурентоспособной у наших соседей», – сказал он.

В.БОНДАРЕНКО также отметил, что с началом экономического кризиса цены на электроэнергию на европейских рынках, в том числе польском, значительно снизились, в отличие от оптовой рыночной цены на электроэнергию в Украине, которая «имеет тенденцию к постоянному повышению».

Он напомнил, что «Укринтерэнерго» 1 июня 2009 года возобновило поставки электроэнергии в Польшу, однако 12 июня было вынуждено их приостановить из-за изменения порядка формирования цены покупки электроэнергии в Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ) Украины для ее дальнейшего экспорта, обусловленного внесением изменений в законодательство.

В.БОНДАРЕНКО пояснил, что «Укринтерэнерго» с июня 2009 года покупает электроэнергию на ОРЭ для ее дальнейшего экспорта на общих основаниях по почасовым оптовым рыночным ценам. Ранее госпредприятие приобретало электроэнергию по ценам, которые Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины утверждала для каждого внешнеэкономического контракта «Укринтерэнерго».

Напомним, Zomar в декабре 2008 года из-за падения спроса и цен на электроэнергию в Польше отказался от импорта украинской электроэнергии.

В мае «Укринтерэнерго» и Zomar договорились о возобновлении поставок и изменении порядка пересмотра контрактных цен. Теперь цены на экспортируемую в Польшу украинскую электроэнергию пересматриваются ежемесячно и определяться по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, ежемесячно устанавливаемую НКРЭ для внутреннего рынка, а также повышающий коэффициент. Такой же подход «Укринтерэнерго» использует при формировании цен на электроэнергию, которая экспортируется в Венгрию, Румынию и Словакию.