Среднегодовая цена нефти Urals - 57 долл./барр.

Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2009 году составит 57 долл. за баррель (ранее прогнозировалось 54 долл. за баррель). В 2010 году - 58 долл. за баррель, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин.

По его словам, в 2011 году цена на нефть составит 59 долл. за баррель (ранее прогнозировалось 56 долл. за баррель), в 2012 году - 60 долл. за баррель (57 долл. за баррель), передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление от 24 августа N697, согласно которому ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 1 сентября 2009 года повышается с 222 долл./т до 238,6 долл./т.

Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты повышаются с 161,9 долл./т до 173,1 долл./т, а на темные нефтепродукты – с 87,2 долл./т до 93,2 долл./т.

Отметим, украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.