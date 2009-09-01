Суд признал противоправным повышение цены газа для населения

Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о повышении розничных цен на газ для населения.

Соответствующее судебное решение принято 31 августа 2009 г. после иска Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), в котором было обжаловано постановление НКРЭ №811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» от 9 июля этого года, сообщили УНИАН в Национальном форуме профсоюзов.

В НФПУ напоминают, что в соответствии с постановлением №811, цены на газ для населения с сентября должны были вырасти на 20%, а с 1 января 2010 года – расти на 20% ежеквартально.

По словам председателя Национального форума профсоюзов Мирослава ЯКИБЧУКА, постановление о повышении цены на газ нарушает важный конституционный принцип, в соответствии с которым не допускается принятие решений, которые бы ухудшали социальное положение людей.

«Мы принципиально относимся к таким нарушениям и будем противостоять им всеми законными методами, – заявил М.ЯКИБЧУК. – В противовес неэффективным действиям политиков, судебная победа Национального форума профсоюзов сохранит в среднем до 70 грн. в ежемесячном бюджете каждой украинской семьи».

Как сообщал УНИАН, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ.

Однако 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

26 августа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября т.г. может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами. При этом он отметил, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышение цены на газ для населения.