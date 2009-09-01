Укртатнафта получила уведомление от реестродержателя

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) получило уведомление от реестродержателя, что ООО «Корсан» (г. Днепропетровск) является собственником 19,4498% уставного капитала ЗАО «Укртатнафта».

Об этом сказано в сообщении ЗАО «Укртатнафта», опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое уведомление компания получила 28 августа.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 2009 г. ООО «Корсан» приобрело на аукционе за 2,1 млрд. грн. 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта». Стартовая цена составляла 1,5 млрд. грн.

Напомним, Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО «Укртатнафта» обязано было реализовать 18,296% акций своим акционерам.

Ранее данный пакет акций принадлежал американской компании SeaGroup Internacional и швейцарской компании AmRuz Trading. Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана – компании «Татнефть» и правительства Республики Татарстан.

Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг этими офшорными компаниями неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».