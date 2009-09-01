Угольная отрасль Украины находится в глубоком кризисе, считает народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе он сказал: «Статистика ужасающая: каждый миллион тонн угля в Украине – это два шахтера, которые уже никогда не поднимутся (из шахты). Еще одна убийственная цифра – это объемы добычи: мы упали в объемах добычи с 91 года в 2,5 раза. Третья цифра – это количество занятых в отрасли: минус 70% к показателю 91 года. Четвертая цифра – это качество угля, чем больше мы выделяем государственных дотаций на уголь, тем хуже качество: теплотворность падает, зольность увеличивается».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в Украине продолжают эксплуатироваться ряд шахт крутого падения, хотя в мире они запрещены. «Я в такую шахту спускался и добывал там уголь. Если есть у кого-то представление, что такое ад на земле, надо спуститься туда. Он есть, этот ад на земле, на горизонте 1000 метров в шахте крутого падения», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, в Украине реализуется «преднамеренный план по захвату» угольной отрасли. «Лучшие предприятия отойдут инвесторам, спонсорам, приватизаторам, худшие предприятия закроют, людей выгонят на улицу», – считает А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта перемен» считает необходимым немедленную реконструкцию шахт, обеспечение безопасности людей и эффективности добычи, а также введение прозрачного механизма дотаций. «Что необходимо? Прозрачный механизм финансирования дотаций, четкий контроль за качеством угля, третье – прозрачное ценообразование на электроэнергию и энергетические ресурсы, потому что они формируются и за счет угля», – заявил депутат.

Кроме того, считает он, между шахтами должна быть конкуренция. «Она даст возможность продавать качественный продукт, а не покупать этот продукт в копанках, а потом показывать его как добытый уголь на той или иной шахте, чтобы получить бюджетное финансирование», – сказал лидер «Фронта перемен».