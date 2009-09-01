Запасы угля на ТЭС сократились на 4,1%

Запасы энергетического угля на складах тепловых энергогенерирующих компаний (ТЭС) по состоянию на 1 сентября 2009 года составили 3 млн. 760,3 тыс. тонн, что на 4,1%, или на 162,6 тыс. тонн, меньше, чем на 1 августа т.г., и на 77,5%, или на 1,642 млн. тонн, больше, чем на 1 сентября 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, на указанную дату на складах ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» находилось 3,722 млн. тонн угля, в т.ч. на ОАО «Центрэнерго» – 1,048 млн. тонн, ОАО «Донбассэнерго» – 965,5 тыс. тонн, ОАО «Захидэнерго» – 790,9 тыс. тонн, ОАО «Днепроэнерго» – 522 тыс. тонн. На ТЭС ООО «ДТЭК. Схидэнерго» на 1 сентября было накоплено 395,1 тыс. тонн угля.

Объем запасов топочного мазута на ТЭС на 1 сентября составил 43,5 тыс. тонн.

«Досрочное накопление таких объемов энергоресурсов дает уверенность и основания говорить о стабильной работе тепловой генерации в осенне-зимний период», – отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Минтопэнерго планирует создать к началу отопительного сезона, 15 ноября, запасы угля на складах ТЭС в объеме 4 млн. тонн.

По данным Министерства угольной промышленности, к концу августа на площадках шахт скопилось 2,5 млн. тонн нереализованной угольной продукции.