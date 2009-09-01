Украина сократила добычу угля на 8,9% - до 42 млн. тонн

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-августе 2009 года сократили добычу рядового угля на 8,9%, или на 4,703 млн. тонн, - до 47,743 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля за восемь месяцев т.г. сократилась на 10,1%, или 1,913 млн. тонн, – до 16,907 млн. тонн, энергетического – снизилась на 8,3%, или 2,789 млн. тонн, – до 30,835 млн. тонн.

При этом добыча угля в августе 2009 года сократилась на 11,5%, или на 735 тыс. тонн, – до 5,658 млн. тонн, по сравнению с августом 2008 года.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-августе 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 14,7%, или на 6,125 млн. тонн тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 46,4% (на 5,361 млн. тонн), энергетического – на 2,5% (на 763,6 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-августе т.г. добыли 25,583 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 6,114 млн. тонн, энергетического – 19,470 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8%, или на 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 77,654 млн. тонн.

Ранее в Минуглепроме прогнозировали, что добыча угля государственными шахтами в 2009 году сократится на 7,2% - до 42,7 млн. тонн, что связано со снижением спроса на угольную продукцию.