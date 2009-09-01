Тимошенко и Путин договорились об объемах закупки газа

Премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН договорились о том, что объемы закупки газа Украиной в 2010 году будут определяться с учетом влияния кризиса на экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил на совместном брифинге по окончании встречи с украинским премьером.

«Сегодняшние условия мирового финансово-экономического кризиса, которые самым серьезным образом сказываются на экономике наших стран, должны быть учтены и во взаимных расчетах, поставках. Договорились о том, что я со своей стороны, а моя коллега со своей стороны – мы дадим указания участникам экономической деятельности -хозяйствующим субъектам («Нафтогазу» и «Газпрому» - УНИАН) с тем, чтобы они эти обстоятельства учитывали. Мы понимаем, что украинская экономика потребляет сегодня столько энергоресурсов, сколько ей требуется. Мы будем исходить из этого. Но есть какие-то детали между хозяйствующими субъектами, об этих деталях они должны будут между собой договориться, мы надеемся, что так оно и будет», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО высказала удовлетворение результатами переговоров, отметив важность договоренностей по газовому вопросу.

«Очень важно было, что сегодня мы вместе с Владимиром Владимировичем обсудили вопрос объемов потребления российского газа Украиной, и позиция премьер-министра России очень важна – сколько Украина потребляет газа, столько она будет и оплачивать, пока такие сложные кризисные ситуации в мире», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году, согласно контракту, должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

28 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Луганской области, что Украина ведет переговоры с Российской Федерацией о сокращении объемов закупки газа в 2010 году «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» до 27 млрд. кубометров.