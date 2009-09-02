«Нафтогаз» завершил аудит финансовой отчетности

НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с ожиданиями инвесторов и мировых финансовых институтов 28 августа 2009 года завершила аудит по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что аудит провела международная аудиторская компания Ernst & Young.

Текст документа опубликован на официальном сайте компании www.naftogaz.com.

НАК «Нафтогаз Украины» в очередной раз подтверждает готовность сотрудничать с финансовыми институтами по принципам мирового финансового сообщества.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг и первой среди них открыла офис в Украине в 1991 году.