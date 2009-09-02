«Нафтогаз» завершил аудит финансовой отчетности
За 2008 год по МСФО
НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с ожиданиями инвесторов и мировых финансовых институтов 28 августа 2009 года завершила аудит по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».
В сообщении отмечается, что аудит провела международная аудиторская компания Ernst & Young.
Текст документа опубликован на официальном сайте компании www.naftogaz.com.
НАК «Нафтогаз Украины» в очередной раз подтверждает готовность сотрудничать с финансовыми институтами по принципам мирового финансового сообщества.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг и первой среди них открыла офис в Украине в 1991 году.