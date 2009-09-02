Газпром: Украина закачала в ПХГ 25 млрд кубометров газа

В "Газпроме" заявляют, что Украина закачала в свои подземные газовые хранилища 25 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления концерна «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

«На сегодняшний день, по нашим оценкам, Украина закачала 25 млрд. кубометров газа в ПХГ, а нужно 28 млрд. кубометров», - сказал В.ГОЛУБЕВ.

В то же время, он сообщил, что в целом Украина рассчитывает закупить 32 млрд. кубометров газа, что обусловлено благоприятной конъюнктурой рынка на сегодняшний день.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО 6 августа заявил, что в ПХГ Украины находится около 22,7 млрд. кубометров газа.

«На сегодня мы накопили где-то около 22,7 млрд. кубометров», - сказал он.

Отметим, 5 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчиталась с российским ОАО «Газпром» за газ, закачанный в июле в подземные хранилища, сумма платежа составляет 605 млн. долл.

По ее словам, до конца года в ПХГ будет закачано 27 млрд. кубометров газа, что обеспечит энергетическую независимость Украины.