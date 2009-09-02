Британская BP объявила о гигантском нефтяном месторождении

Британская энергетическая компания BP, один из крупнейших производителей нефти в мире, объявила об обнаружении месторождения углеводородов в Мексиканском заливе, сообщается в официальном пресс-релизе BP. Сама компания характеризует месторождение как гигантское, однако не указывает, сколько именно нефти и газа можно на нем добыть, отмечает Лента.ру.

Нефть обнаружена на участке Tiber Prospect на глубине более 25 тысяч футов (10,7 километров). По данным компании, месторождение станет одним из самых глубоких за всю историю нефтяной отрасли.

После публикации пресс-релиза акции BP на британском рынке стали дорожать – за первые часы торгов они выросли более чем на два процента, отмечает MarketWatch.

Tiber Prospect разрабатывается BP совместно с бразильской Petrobras и американской ConocoPhillips. Британцам принадлежит 62 процента проекта, бразильцам – 20 процентов, а американцам – оставшиеся 18 процентов.

ВP отмечает, что является крупнейшим добытчиком нефти в Мексиканском заливе. Ежедневно эта компания добывает около 400 тысяч баррелей. Кроме того, именно британцы занимают лидирующие позиции в геологоразведке по ряду проектов в заливе.