Соколовский: Украина в августе импортировала до 3,2 млрд куб.м газа

Украина в августе текущего года импортировала 3 - 3,2 млрд. кубометров природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«В августе мы импортировали, как и в июле, 3 - 3,2 млрд. куб. м газа, часть из которого пошла в подземные хранилища, часть потреблена потребителями», - сказал он. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что, по данным НАК «Нафтогаз Украины», на сегодняшний день в подземные хранилища газа закачано около 25 млрд. куб. м топлива.

Представитель Президента напомнил, что в целом в 2009 году Украина планирует импортировать около 32 млрд. куб. м газа. При этом в предстоящий осенне-зимний период из ПХГ планируется поднять 14 млрд. куб. м для технологического обеспечения работы системы.

«По году мы выйдем на объемы 32 млрд. куб. м газа, что, в принципе, является абсолютно неразумной цифрой. Что касается следующего года, это отдельный разговор. Планы одни, а реалии – другие», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, отметив при этом, что объем импорта в 2010 году, о котором заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО (27 млрд. куб. м - УНИАН), является приемлемым для Украины с учетом продолжения процесса стагнации в экономике.

Как сообщал УНИАН, на начало августа в подземных хранилищах газа, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, находилось около 22,7 млрд. кубометров газа. А до конца года в ПХГ будет закачано 27 млрд. кубометров газа, что обеспечит энергетическую независимость Украины.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году, согласно контракту, должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.