Газовые контракты между Украиной и РФ должны быть пересмотрены

Контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на поставку и транзит природного газа, заключенные 19 января этого года, требуют пересмотра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, согласно заключенным контрактам, Украина недополучает от транзита порядка 2-4 млрд. долларов ежегодно. Кроме того, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, по его расчетам, Украина переплачивает за газ ежегодно от полутора до трех миллиардов.

«Можно понять премьер-министра Российской Федерации ПУТИНА (Владимир ПУТИН – УНИАН), ведь его национальные интересы должным образом защищены: РФ имеет очень выгодные условия транзита, фактически не доплачивая от 2 до 4 млрд. долларов. Кроме того, Россия продает Украине газ по явно завышенной цене», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В этой связи он подчеркнул необходимость скорейшего пересмотра положений контрактов, которые на сегодняшний день и так де-факто не выполняются. «Поэтому сегодня сверхактуальным является вопрос пересмотра контрактов, которые сегодня де-факто не выполняются», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, указав, в частности, на то, что если контрактами на 2009 год был предусмотрен импорт в Украину на уровне 40 млрд. куб. м, то фактически до конца года Украина планирует импортировать всего 32 млрд. куб. м.

Он отметил, что данные несоответствия регулируются на уровне двух хозяйствующих субъектов – НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», однако без официальной юридической коррекции контрактной базы.

Комментируя недавние переговоры премьеров Украины и России в Польше, Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал: «Не понятно, о чем договорились. Если идет разговор о каких-то уступках с российской стороны, то эти уступки созданы хитрым способом, не знаю, кто автор. Сначала создается проблема, а теперь делаются уступки. Пока эти уступки не зафиксированы, говорить о каком-то смягчении слишком рано».

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году, согласно контракту, должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

28 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Луганской области, что Украина ведет переговоры с Российской Федерацией о сокращении объемов закупки газа в 2010 году «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» до 27 млрд. кубометров.

1 сентября на встрече в Польше премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН договорились о том, что объемы закупки газа Украиной в 2010 году будут определяться с учетом влияния кризиса на экономику.