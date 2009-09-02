Нафтогаз: ставка транзита российского газа вырастет на 57-60%

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% от существующего на сегодня размера ставки - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в 2010 году ставка на транзит российского газа составит 2,67 - 2,72 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.