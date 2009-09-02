АЭС Украины сократили производство электроэнергии

По оперативным данным, в январе-августе текущего года атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии на 11,2% или 6,794 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 54,132 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, по сравнению с июлем текущего года в августе АЭС Украины увеличили производство электроэнергии на 4,7% или 291 млн. кВт/ч – до 6,485 млрд. кВт/ч.

За восемь месяцев т.г. Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку электроэнергии на 26,3% – до 8,871 млрд. кВт/ч; Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 4,1%, до 26,554 млрд. кВт/ч; Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, – на 21,2%, до 11,060 млрд. кВт/ч.

В то же время Хмельницкая АЭС (ХАЭС) в указанный период увеличила выработку – на 6,8%, до 7,646 млрд. кВт/ч.

По оперативным данным, в январе-августе т.г. АЭС Украины отпустили ГП «Энергорынок» 50,745 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 11% или 6,468 млрд. кВт/ч, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Доля атомных электростанций в отечественном производстве электроэнергии в январе-августе т.г. составила 48,7% от общего объема выработки, в августе – 48,4%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-августе т.г. составил 66,9% против 75% за восемь месяцев 2008 года. При этом по итогам января-августа наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 75,9%, наименьший – на РАЭС – 53,7%.

В январе-августе текущего года на АЭС произошло 10 учетных нарушений в работе, за аналогичный период 2008 года – 20 нарушений.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС, по предварительным данным, составила 85,616 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, АЭС Украины в 2008 году сократили производство электроэнергии на 2,82% или 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом, до 90,111 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.