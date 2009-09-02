Энергоснабжающая компания ОАО «Укрэнергоуголь» завершает реорганизацию в государственное предприятие «Региональные электрические сети».

Об этом УНИАН сообщили в юридическом отделе компании.

«Завтра будет зарегистрирован устав нового предприятия», - сказал представитель юротдела, отметив, что юридический адрес предприятия останется прежним: Вышгород, ул. Фрунзе 35.

Сегодня ГП «Региональные электросети» опубликовали в газете «Урядовый курьер» объявление о том, что предприятие уже подало в НКРЭ заявку на получение лицензии на передачу и поставку электроэнергии по регулированном тарифу.

Как сообщал УНИАН, реорганизация предприятия начата в соответствии с приказом Минтопэнерго от 27 мая т.г. №278,

В 2006 году Министерство экономики приняло решение о корпоратизации ГП «Укрэнергоуголь» в ОАО. «Укрэнергоуголь» реорганизовался в открытое акционерное общество в ноябре 2007 года. Уставный капитал предприятия составлял 710,31 млн. грн. Однако в ноябре 2007 года Минтопэнерго приняло решение о возвращении энергоснабжающей компании статуса госпредприятия. Решение об обратной реорганизации принято в связи с выявлением ряда нарушений законодательства в ходе формирования уставного фонда компании.

Справка УНИАН. ГП «Укрэнергоуголь» было создано на базе ПЭС «Донецкуголь» приказом Министерства топлива и энергетики от 13 февраля 2003 года. Предприятие создано для передачи и поставки электроэнергии шахтам Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской и Львовской областей по тарифам ниже, чем у областных энергопоставляющих компаний.