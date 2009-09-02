Украина и РФ подготовят свои версии достройки Хмельницкой АЭС

Россия и Украина до конца сентября подготовят свои версии межправительственного соглашения относительно сотрудничества по достройке энергоблоков №3 но №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на генерального директора обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» (подраздел НАЭК «Энергоатом») Владимира БРОННИКОВА, который 28 августа представлял украинскую сторону на переговорах в Москве.

Как сообщил В.БРОННИКОВ, в начале октября стороны начнут согласовывать проект документа и до конца месяца подадут его на заседание украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству.

В.БРОННИКОВ отметил, что в ходе переговоров в Москве украинская сторона предложила закрепить в межправительственном соглашении участие украинских предприятий в проекте достройки Хмельницкой АЭС. В частности, планируется задействовать украинские предприятия в проектировочных работах - с возможным привлечением российских проектных организаций. А также использовать турбоустановку, комплекс автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) украинских производителей и другое оборудование в согласованных объемах.

Кроме того, украинская сторона предлагает закрепить в соглашении, что выполнение ремонтно-восстановительных и строительно-монтажных работ также должно вестись украинскими предприятиями. Выполнение полного объема пуско-наладочных работ и введения объекта в эксплуатацию украинские производители будут осуществлять при участии специализированных организаций Российской Федерации.

В то же время, со своей стороны Украина обязуется нести ответственность за качество и сроки выполнения вышеперечисленных работ.

Как сообщал УНИАН, победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго приняло решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта, 18 февраля 2009 г. Кабинет министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК «Энергоатом». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков - у одного поставщика.