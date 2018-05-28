Рискнет ли Тимошенко дотянуть до выборов без денег МВФ?..

Если МВФ не предоставит Украине до конца года запланированный транш в размере 3,8 млрд. долл., нашу экономику ждут еще более серьезные потрясения, чем обещают эксперты, прогнозирующие второй виток финансового кризиса уже осенью. Потеря почти 4-х млрд. долл., предназначенных на покрытие платежного баланса Украины, ударит в первую очередь по гривне, которая продолжит свое стремительное падение. За этим последует инфляция и разочарование электората в партии власти. Но с другой стороны, выполняя требования МВФ о повышении цен на газ для населения, правительство фактически будет действовать против самого себя, опять таки теряя поддержку избирателей. В результате, Юлии Тимошенко придется выбирать из двух зол меньшее, или же попытаться достичь желаемого для себя и МВФ результата альтернативными, хотя и весьма рискованными, методами…

Транш МВФ – и хочется, и колется

Требуя приведения цены газа для населения в соответствие с рыночно обоснованным уровнем, МВФ добивался от украинского правительства повышения тарифов на газ на 20% с 1 сентября этого года. Как известно, этого не произошло. И, судя по всему, не произойдет уже до конца года. Официальная версия: Федерация профсоюзов Украины, воспользовавшись своим правом, закрепленном в Генеральном соглашении между Кабмином и ФПУ, не согласовала распоряжение Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики. При этом всем понятно, что премьер-министр была заинтересована в таком развитии сюжета. Она как один из главных претендентов на победу на президентских выборах избегала ответственности за крайне непопулярное в народе решения и сохраняла возможность оправдаться перед валютным фондом за невыполнение взятых обещаний (в конце июля Кабмин взял обязательства перед МВФ относительно повышения цены на газ для населения, получив в обмен 3,3 миллиарда долл. очередного, третьего транша стабилизационного кредита, общий размер которого составляет 16,43 млрд долл.). В случае выполнения Украиной данных обязательств, получение четвертого транша в 3,8 млрд. долл., по идее, должно было стать лишь делом техники. Почему МВФ так “невзлюбил” украинцев и требовал повысить для них цену газа тоже понятно – Фонд готов кредитовать Украину, но только при условии минимизации дефицита госбюджета, одной из существенных составляющих которого является дефицит бюджета “Нафтогаза”. Но, как уже было сказано, без поддержки МВФ украинскому правительству придется в одиночку бороться с девальвацией гривни и инфляцией, и борьба эта вряд ли будет успешной.

Вот и получается, что, используя терминологию шахматистов, Кабмин на кануне выборов находится в патовой ситуации, когда любой из возможных ходов оказывается крайне невыгодным. И тот факт, что Юлии Владимировне удалось договориться с Владимиром Владимировичем [Путиным] о пересмотре с 2010 года объемов потребления газа Украиной в сторону сокращения, никак не влияет на сегодняшнюю ситуацию с “Нафтогазом” и требования МВФ предпринять меры по финансовому оздоровлению компании.

Хотя МВФ еще не заявлял об отказе продолжать кредитование Украины, реакция Фонда на сохранение прежних цен на газ для населения была ожидаемо негативной. Постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер заявил, что Фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власть страны без надлежащих оснований пойдет на избыточное наращивание бюджетного дефицита и расшатывание экономической ситуации в стране.

Позже заместитель министра финансов Украины Валерий Алешин сообщил, что одним из возможных требований МВФ при выделении четвертого транша может стать коррекция макроэкономических показателей на 2009 год. «Ранее мы проводили с Фондом сложные, но успешные переговоры по прежним траншам. Сейчас будет сложнее. Надо корректировать показатели 2009 года, чтобы получить очередной транш. Речь идет, в том числе, о размере госдолга», - сказал В.Алешин (государственный долг Украины в июле 2009 года увеличился на 16% и составил 33,262 млрд. долл., или 256 млрд. грн.).

То есть, шансы “выцарапать” деньги из МВФ есть и без повышения цены на газ для населения, вот только новые условия Фонда могут оказаться не менее трудновыполнимыми для Кабмина. Трудновыполнимыми с точки зрения... борьбы за голоса избирателей на будущих президентских выборах.

Правительству можно только посочувствовать

Еще одним фактором, загоняющим премьера и его кабинет в угол, является отсутствие у них полноты власти в принятии экономических решений. Хорошо это или плохо в условиях кризиса - отдельный вопрос, но правительству постоянно приходится помнить о том, что Нацбанк или парламент могут в любой момент “подложить ему свинью”. Со стороны НБУ это может быть вялая поддержка, падающая нацвалюта, тогда как парламент в лице оппозиции так и норовит обрушить и без того расшатанный госбюджет принятием закона о повышении минимальной зарплаты. Регулятор при этом действует в соответствии с собственной денежно-кредитной политикой, которую он в состоянии пояснить и оправдать. ВР же экономическая логика вообще не свойственна, там все подчинено политической целесообразности. Справедливости ради приходится констатировать, что и украинский Кабмин зачастую действует по такому же принципу. Тем не менее, отвечать за экономические просчеты приходится все же Кабмину, а не Раде.

С тем, что ситуация не из простых, соглашается и директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. По его мнению, Украина не обойдется без сотрудничества с МВФ, так как получение сопоставимого с четвертым траншем МВФ количества денег из других источников является проблематичным. «Кроме того, уход МВФ из Украины будет чрезвычайно негативным сигналом для иностранных инвесторов, а также для кредиторов украинских компаний. Для них сотрудничество страны с МВФ говорит о наличии в ней определенной экономической управляемости. Если же Фонд разорвет сотрудничество с Украиной, то не исключено, что часть кредиторов потребует от Украины и украинских компаний немедленной выплаты долгов», - прогнозирует эксперт.

Вместе с тем, как считает И.Бураковский, пока не стоит вопрос об отказе МВФ от сотрудничества с Украиной. «Сегодня руководство Фонда демонстрирует озабоченность высокой степенью политических рисков в Украине и речь идет не только о выборах, но и о дееспособности украинской власти. Именно политические риски являются основным препятствием для принятия в Украине правильных экономических решений», - отметил он. При этом, по словам эксперта, необходимо понимать, что Кабмин, хотя и является основным участником переговоров с Фондом, но многие важные экономические решения должны приниматься и Национальным банком, и парламентом. “Соответственно, мы не должны преувеличивать возможностей правительства – если парламент принимает десяток законов относительно изменения социальных стандартов, то Кабмин бессилен снизить дефицит госбюджета по требованию МВФ. Слава Богу, Рада 1 сентября не приняла подобного закона”, - добавил И.Бураковский.

“Если мы посмотрим на сегодняшнее положение нашего правительства в переговорах с МВФ, то ему можно только посочувствовать”, - подытожил эксперт.

Цепная реакция и отсроченные проблемы

Самое неприятное для Кабинета министров это то, что стабилизационному кредиту МВФ фактически нет альтернатив. При этом такие финансовые институты, как Всемирный банк и ЕБРР, действуют в “сговоре” с валютным фондом. Если МВФ разорвет отношения с Украиной, то и они откажут нам в финансовой помощи. Как отметила экономист Инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" Ирина Пионтковская, непредоставление кредита может повлечь за собой потерю Украиной еще 850 млн. долл. от Всемирного банка. «ВБ будет продолжать кредитовать Украину, если программа МВФ выполняется. Если же МВФ так не считает, то может быть принято решение отсрочить предоставление следующего транша, а вслед за ним так поступят и другие финансовые институты. Это может привести к дестабилизации валютного рынка и росту инфляции», - считает эксперт.

Она убеждена, что если правительство не выполнит свое обещание перед МВФ в отношении повышения цены газа для населения, то получение очередного транша Украине может быть отложено. Т.к. в данном случае дефицит бюджета может превысить показатель, предусмотренный программой МВФ (из-за необходимости увеличить бюджетное финансирование НАК «Нафтогаз Украины»). Вместе с тем Ирина Пионтковская считает необходимым учитывать политическую составляющую сотрудничества с МВФ. «Фонд может принять во внимание грядущие в Украине выборы и нежелание украинских политиков брать на себя ответственность за принятие непопулярных мер. В результате, МВФ может взять паузу до завершения президентских выборов в вопросе предоставления очередного транша, а не заявлять об отказе от сотрудничества с Украиной», - прогнозирует аналитик.

При этом она подчеркивает, что Кабмин должен помнить о том, что отсроченное решение МВФ по кредитованию Украины будет по-прежнему предполагать повышение газовых тарифов для населения. «Вся схема повышения тарифов на газ, предусматривавшая их ежеквартальное 20-процентное повышение в 2010 году, ломается. Те 20%, на которые газ для населения должен был подорожать с 1 сентября текущего года, перейдут на 2010 год и повышение тарифов окажется еще более шоковым для потребителей», - отметила И.Пионтковская.

На выборы без МВФ

Эксперт совершенно верно указывает на тот факт, что повышать по требованию МВФ цену на газ для населения рано или поздно придется. И чем дольше украинское правительство будет тянуть с его выполнением, тем болезненнее оно окажется для украинских потребителей - отделаться лишь 20% уже не получится. Другое дело, что после выборов Юлия Тимошенко может рассчитывать на получение значительно большего маневренного простора как в переговорах с Фондом, так и противостоянии с внутренними оппонентами. В следующем году вступят в силу и варшавские договоренности с Россией относительно снижения объемов закупок российского газа, что позитивно отразится на финансовом состоянии «Нафтогаза», которому не придется изыскивать средства на оплату лишних миллиардов кубометров газа. Не исключено, что и экономика Украины начнет постепенно выходить из кризиса, и благодаря увеличению объемов экспорта дефицит госбюджета начнет снижаться. Одним словом, надежды на “светлое” будущее помогают Кабмину абстрагироваться от мыслей о том, что, откладывая решение насущных вопросов в газовом секторе, он только усугубляет проблемы этой отрасли. Но все это если и будет, то завтра, а сегодня перед Кабмином стоит реальная угроза гиперинфляции на кануне выборов.

Для предотвращения обвала гривни деньги МВФ желательно получить еще до конца осени, а не после выборов (17 января 2010 года). При этом главной проблемой остается дефицит бюджета “Нафтогаза”. Но если предположить, что МВФ, в принципе, все равно, каким образом этот дефицит будет снижен, то у Кабмина есть варианты и кроме повышения цен на газ для населения. К примеру, можно попробовать договориться о реструктуризации выплат по евробондам «Нафтогаза», которые запланированы на 30 сентября. Ранее Министерству финансов и НАК удалось достичь определенного прогресса в переговорах. Правда, снова возникает риск отложенного решения проблемы, ведь держатели облигаций “Нафтогаза” пойдут на отсрочку исключительно при наличии более выгодных условий погашения облигаций. Другими словами, Украине придется пообещать им больше денег, но позже.

Еще один нюанс возможного разрыва сотрудничества с МВФ - выход НБУ из-под опеки Фонда. Отказ от сотрудничества позволит регулятору не оглядываться на тот потолок расхода валютных резервов, который установил для него Фонд. Таким образом, Нацбанк сможет попытаться своими силами удержать курс гривни и, вполне возможно, что ему это удастся до президентских выборов. Что будет после того, как НБУ исчерпает свои валютные резервы, лучше и не думать. Правда, пока НБУ не демонстрировал готовности помогать Юлии Владимировне в борьбе за президентское кресло. Но нет ничего невозможного, к тому же Нацбанк прекрасно понимает, что резкая инфляция увеличит количество невыплат по кредитам коммерческих банков и поставит на грань краха банковскую систему страны. В целом, у правительства есть варианты, пусть и весьма рискованные, дотянуть до выборов без особых экономических потрясений и без помощи МВФ. Но пусть уж лучше все придут к компромиссному решению, а то как-то не хочется думать о том, что грозит украинской экономике после 17 января 2010 года при неудачном стечении обстоятельств.

Антон Лосев (УНИАН)