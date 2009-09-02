Эксперт: финансовая стабильность Нафтогаза значительно ухудшилась

Финансовая стабильность НАК «Нафтогаз Украины» в 2008 г. значительно ухудшилась, отметил старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, опубликованная финансовая отчетность «Нафтогаза» не несет в себе каких-либо сюрпризов. Рост выручки на 75% в 2008 г. был обеспечен ростом рыночной доли и повышением стоимости импортного топлива на 38%.

Как подчеркнул С.ФУРСА, в 2008 г. «Нафтогаз» увеличил свою долю на внутреннем рынке Украины, в том числе вернув контроль над большей частью высокодоходного сегмента промышленных предприятий. После того как «УкрГазЭнерго» было отстранено от внутреннего рынка, конкуренцию в данном сегменте Нафтогазу составлял лишь «Газпромсбыт Украина». Еще одним фактором роста были государственные дотации Нафтогазу, объем которых составил 6,7 млрд. грн.

В то же время, отметил аналитик, ограничение роста внутренних цен на газ для коммунального сектора и населения привело к резкому снижению валовой рентабельности «Нафтогаза» с 15,4% в 2007 г. до 7,9% в 2008 г. Падение рентабельности и девальвация гривни, которая стоила «Нафтогазу» 8,7 млрд. грн., стали основными причинами убыточности компании по итогам 2008 года.

С.ФУРСА сообщил, что EBITDA «Нафтогаза» составила 6,7 млрд. грн., увеличившись на 12% по отношению к предыдущему году. Долговая нагрузка значительно выросла в связи с привлечением кредитных средств у государственных банков в декабре 2008 г. на закачку газа в подземные хранилища. В результате чистый долг «Нафтогаза» вырос более чем на 150% до 33,7 млрд. грн., отношение чистого долга к EBITDA составило 5,0. Внешний долг на конец 2008 г. составляет до 1,6 млрд. долл., или 35% от финансовых обязательств эмитента.