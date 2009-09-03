Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник понизились на фоне волнений инвесторов по поводу состояния финансового сектора экономики США, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,91 доллара - до 68,05 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,92 доллара - до 67,73 доллара за баррель.