Газовые договоренности необходимо зафиксировать письменно

Эксперты считают, что газовую договоренность между премьер-министрами Украины и РФ Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ необходимо зафиксировать письменно.

Как сообщалось, 1 сентября в Польше Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН договорились о том, что Украина будет покупать лишь те объемы газа, которые потребляет, а не те, что предусмотрены контрактами от 19 января 2009 г. Институт Горшенина провел экспертный опрос о значении данной договоренности для экономики Украины и для украинско-российских отношений.

Юрий БОЙКО, народный депутат Ураины, заместитель председателя Партии регионов, заместитель главы Комитета ВР по ТЭК, министр ТЭК оппозиционного правительства отметил, что любая страна всегда покупает столько газа, сколько ей нужно. «Благодаря тому, что подписали такой контракт, где были жесткие штрафные санкции (за недобор определенных контрактом объемов газа – УНИАН), мы обрекли себя на выборку определенного объема газа. А вообще страны цивилизованные покупают газа столько, сколько надо. Поэтому я не считаю, что это какая-то серьезная победа. Когда премьеры встречаются, как правило, обсуждаются более масштабные проекты», - считает Ю.БОЙКО.

Тарас СТЕЦЬКИВ, народный депутат Украины от фракции «Наша Украина – Народная самооборона», считает, что если соглашение о том, что Украина платит только за тот газ, который расходует, будет подписано, то экономическая ситуация в нашей стране улучшится. «Украина будет покупать ровно столько газа, сколько ей нужно, она не будет платить за не потребленный газ, поэтому экономическая ситуация однозначно улучшится», - считает Т.СТЕЦЬКИВ. Он убежден, что подписание данного соглашения нормализует отношения Украины и России. «Нигде в мире нет такой ситуации, когда заставляют покупать больше, чем тебе нужно. Если нам нужно двадцать кубов, то нас не могут заставлять покупать пятьдесят. Это абсолютно не отвечает украинским экономическим интересам», - сказал депутат. При этом Т.СТЕЦЬКИВ не думает, что подписание данного соглашения существенно повлияет на рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО – «ну, может, немного в сторону улучшения повлияет», - считает он.

Александр ГУДЫМА, народный депутат Украины от БЮТ, отметил тот факт, что и ранее, по просьбе Ю.ТИМОШЕНКО, В.ПУТИН заявлял, что в отношении Украины не будут применены санкции (за недобор газа – УНИАН). «Сегодня они пошли дальше в своих политических договоренностях и совместно сказали, что во время кризиса Украина будет оплачивать только те объемы, которые она будет потреблять. То есть опять подтверждение на высшем политическом уровне. Украина еще три года назад потребляла семьдесят шесть миллиардов (кубометров газа в год – УНИАН). И пройти за три года такой путь, как госпожа Ю.ТИМОШЕНКО задекларировала – что мы в следующем году будем потреблять только двадцать пять миллиардов кубометров газа – это, конечно, революционное заявление. Если это будет реализовано – мы уменьшим свою зависимость в перспективе. Потому что газ стал рыночным, и надеяться, что кто-то его нам будет продавать дешевле – напрасно. Так что с точки зрения энергетической безопасности, национальной безопасности, каждый год уменьшать нашу зависимость от поставок российского газа с переходом на собственные энергоносители – это, конечно, прогрессивный подход», - считает А.ГУДЫМА.

Евгений МИНЧЕНКО, директор Международного центра политической экспертизы (Москва) отметил, что из договоренностей премьер-министров непонятно, на какой период распространяется договоренность. «Из того, что было произнесено, не понятно, касается ли это всего одиннадцатилетнего договора, подписанного в этом году, или только этого года. Для Украины, которая, очевидно, будет снижать объемы потребления газа в этом и, видимо, в следующем году – для нее это выгодно. Это позволяет ей сэкономить несколько сот миллионов долларов», - отметил эксперт. Он считает, что после этого украинско-российские отношения, «несомненно, улучшатся, потому что это - жест доброй воли со стороны России».

При этом Е.МИНЧЕНКО не считает, что Россия таким образом делает ставку на одного из кандидатов в Президенты Украины. «Я думаю, что Россия не делает ставку ни на одного из кандидатов на этих выборах. В том числе и на Ю.ТИМОШЕНКО. Надо понимать, что у Украины настолько тяжелое финансовое положение, что если сейчас, в ходе избирательной кампании, еще его усугублять – это только стимулировать дополнительно антироссийские настроения. Соответственно, оказывать помощь тем кандидатам, которые настроены антироссийски», - считает Е.МИНЧЕНКО.

Александр ПАЛИЙ, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины считает основной проблемой договоренности то, что она устная. «Я думаю, что это очень принципиальная вещь. Неизвестно, что будет с правительством Ю.ТИМОШЕНКО после выборов, и распространяется ли действие этой, так сказать, поблажки со стороны России только на правительство Ю.ТИМОШЕНКО, или и на другие правительства Украины, которые будут действовать в кризисный период. Мне кажется, что правительству срочно нужно поднять этот вопрос и урегулировать его на уровне «небольшой поправочки» к существующим контрактам», - сказал А.ПАЛИЙ. Также эксперт считает, что причиной данной договоренности со стороны России является то, что у нее нет возможности отстоять в судах соблюдение газовых контрактов с Украиной. «В связи с кризисным форс-мажором Стокгольмский суд, очевидно, не принял бы во внимание ее (России) аргументы. Именно этим вызвана такого рода поблажка России – тем, что она понимает свои перспективы в суде и понимает, что Украина не будет платить за то, что она не потребляет. Вот эту норму и нужно зафиксировать во всех подписанных контрактах, которые существуют, а не доверятся устным обещаниям. Украина должна этот вопрос очень твердо поднять», - отметил А.ПАЛИЙ.