Диденко: ставку за транзит российского газа не снижали

Первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО опровергает информацию о снижении ставки на транзит российского газа территорией Украины в 2010 году. Об этом он сказал в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

«Никакого снижения ставки транзита не предполагается. Наоборот, мы прогнозируем ее рост где-то до 2,7 долл. за тысячу кубометров на 100 км», - сказал он, отвечая на вопрос: "Готовы ли вы к уступкам российской стороне, например к снижению ставки транзита?".

Также И.ДИДЕНКО отметил, что для того, чтобы были достигнуты договоренности о том, что Украина будет закупать столько газа, сколько необходимо стране, «Нафтогаз» «правильно и своевременно информировал свое руководство в правительстве и вел кропотливую работу со своими коллегами в «Газпроме», чтобы они адекватно информировали своего руководителя».

Напомним, 1 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

После этого некоторые СМИ сообщили, что в обмен на снижение объема поставок Ю.ТИМОШЕНКО якобы предложила «определенную скидку в тарифе на транспортировку природного газа по территории Украины».

Напомним, в 2009 году ставка на транзит российского газа составляет 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.