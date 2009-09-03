Тимошенко: транзитная ставка на газ из России повысится

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает информацию о снижении в 2010 году транзитной ставки на природный газ из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«С 1 января существенно повышается стоимость транзита российского газа через территорию Украины в Европу. По сути дела, это за все 18 лет будет первое достаточно существенное повышение – на 65-70% в зависимости от того, какой будет цена на нефть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что Украина и Россия четко выполняют условия контракта о поставке и транзите российского природного газа. «Обе стороны – и Украина, и Россия – убеждены, что на Рождество не будет этих традиционных «штучек», которые всегда были вместе с кризисами в газовой сфере. Все пройдет достаточно спокойно, и на основе существующих контрактов», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

После этого ряд СМИ сообщили, что в обмен на снижение объема поставок Ю.ТИМОШЕНКО якобы предложила «определенную скидку в тарифе на транспортировку природного газа по территории Украины».

В 2009 году ставка на транзит российского газа составляет 1,7 долл. за тысячу кубометров на 100 км.