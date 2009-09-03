Диденко: «Нафтогаз» не планирует выкуп своих обязательств

Первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявляет, что при реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на 500 млн. долл. компания не планирует выкуп своих обязательств.

Об этом он сказал в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

«Наша цель – реструктуризировать евробонды. НАК «Нафтогаз Украины» не предусматривает ни частичного, ни полного выкупа своих обязательств», – сказал И.ДИДЕНКО.

При этом он добавил, что «во-первых, на сегодняшний день мы исходим из того, что нам не надо будет привлекать деньги для досрочного погашения обязательств, во-вторых, у нас их нет».

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.