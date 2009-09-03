Ющенко: Кабмину следует снова обсудить финсостояние «Нафтогаза»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Кабинету министров на одном из ближайших заседаний еще раз вернуться к обсуждению финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» и наработке мероприятий по реформированию газового рынка.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, В.ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в очередной раз обратил внимание на чрезвычайно сложную ситуацию, которая сложилась на газовом рынке.

Особенно Президент обеспокоен состоянием дел с оплатой потребленного природного газа разными категориями его потребителей.

«Уровень оплаты потребленного газа предприятиями теплокоммунэнерго составляет 49% – это уровень, который отбрасывает нас в 90-ые годы», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Он обратил внимание на то, что промышленные предприятия задолжали НАК за потребленный газ более 1 млрд. грн. «Такой задолженности не должно быть в принципе», – заявил В.ЮЩЕНКО. Глава государства отметил, что бюджетные предприятия ежемесячно недоплачивают НАК более 10% потребления, что еще раз подчеркивает несбалансированность государственного бюджета и необходимость его пересмотра.

Также чрезвычайную обеспокоенность Президента вызывает ситуация с тарифами. В.ЮЩЕНКО заметил, что в целом по стране уровень возмещения себестоимости тарифами составляет 81,3%. При этом в некоторых регионах этот показатель по отдельным тарифам не превышает 40%, в других – сохраняется перекрестное субсидирование населения за счет коммерческих потребителей.

Вместе с тем, отметил глава государства, финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», который был утвержден правительством 22 июля 2009 года, и предусматривает дефицит компании в 33 млрд. грн. без реальных источников его покрытия, так и не был согласован Министерством финансов Украины.

Президент заметил, что имеющиеся финансовые ресурсы компании используются для уплаты средств в государственный бюджет и выполнение обязательств перед кредиторами – следовательно, средств для погашения задолженности за потребленный импортированный газ у НАК «Нафтогаз Украины» не остается.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что своевременный и в полном объеме расчет за природный газ является прямой обязанностью и честью правительства, руководители которого навязали Украине невыгодные газовые соглашения от 19 января 2009 года», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мне было приятно узнать об обещании премьер-министра Российской Федерации не применять штрафные санкции за недобор газа, как это предусмотрено упомянутыми газовыми соглашениями», – заметил в письме Президент.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, по расчетам экспертов, размер штрафных санкций в результате недобора газа в первом полугодии 2009 года составляет 41,9 млрд. гривень.

В связи с этим Президент высказал два предостережения. Во-первых, по его мнению, такая позиция премьер-министров Украины и России свидетельствует о том, что в газовые соглашения необходимо вносить изменения – сама жизнь подтверждает невозможность выполнения отдельных их положений. Во-вторых, договоренности, которые имеют такой вес для Украины, нужно зафиксировать на бумаге, чтобы оградить от применения этих санкций в будущем.

«Но больше всего меня тревожит тот факт, что Вы, как известный специалист по газовым вопросам, отбрасываете высказанные Президентом Украины предложения по реформированию газового рынка и стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», не предложив взамен никаких альтернативных шагов, кроме проведения непрозрачных переговоров о привлечении очередных займов на непонятных условиях и не известно от каких кредиторов», – отмечает в письме к Ю.ТИМОШЕНКО глава государства.

С учетом изложенного Президент предлагает правительству на одном из ближайших заседаний еще раз вернуться к обсуждению финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» и наработке мероприятий по реформированию газового рынка. По его убеждению, реформирование этой сферы является залогом украинской независимости.