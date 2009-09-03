Нафтогаз заплатит за август Газпрому 667 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» должна перечислить ОАО «Газпром» 667 млн. долл. за потребленный в августе природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«За этот месяц мы должны заплатить 667 млн. долл. «Нафтогаз Украины» накапливает эти средства», - сказал И.УМАНСКИЙ

Он подчеркнул, что «Нафтогаз Украины» в августе не выходил на валютный рынок Украины.

«Никакие инсинуации о том, что «Нафтогаз» искажает ожидания на валютном рынке не оправданы. В августе компания не выходила на валютный рынок с предложением сбора валютных средств», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.

Он также добавил, что в настоящее время НАК «Нафтогаз Украины» проводит переговоры с кредиторами о реструктуризации своих обязательств.

«Мы довольны тем, как проходят эти переговоры», - отметил он.

По словам И.УМАНСКОГО, Министерство финансов рассмотрит предложения, сформированные компанией на основе результатов переговоров, и примет свое решение.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

27 августа пресс-служба «Газпрома" сообщила, что НАК «Нафтогаз Украины» обещает своевременно оплатить поставленный в августе т.г. российский газ.