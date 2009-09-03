НКРЭ утвердила тарифы «Укртранснефти»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила тарифы на транспортировку нефти магистральными нефтепроводами для ОАО «Укртранснефть» на четырех новых маршрутах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем сегодняшнем заседании.

В частности, тариф на транспортировку нефти по маршруту «Участок сдачи нефти в Одессе – НПК «Галичина» - 29,5 грн. за тонну, «Участок сдачи нефти в Одессе – «Нефтехимик Прикарпатья» - 31 грн. за тонну, «32-й км участка госграницы Украины с Беларусью – Одесский НПЗ» - 36,7 грн. за тонну, а также «Участок сдачи нефти в Одессе – Кременчугский НПЗ» - 20,5 грн. за тонну.

Как сообщил в ходе рассмотрения вопроса об утверждении тарифов начальник управления тарифной и ценовой политики в нефтегазовой отрасли НКРЭ Виктор СЕМЕНЕЦ, «Укртранснефть» инициировала утверждение данных тарифов по новым маршрутам в связи с выводом из реконструкции Одесского НПЗ.

Справка УНИАН. Последний раз тариф «Укртранснефти» на 28 маршрутов (без учета новых) утверждался НКРЭ в марте 2007 года. В настоящее время в управлении тарифной и ценовой политики в нефтегазовой отрасли НКРЭ находятся на рассмотрении предложения «Укртранснефти» по пересмотру тарифов на всех маршрутах, эксплуатирующихся компанией.