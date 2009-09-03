Эксперты: цены на бензин близки к стабилизации

Опираясь на параметры работы рынка нефтепродуктов в августе 2009 года, эксперты Консалтинговой группы «А-95» считают, что существуют предпосылки для стабилизации цен на нефтепродукты в сентябре текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Консалтинговой группы «А-95».

В сообщении указывается, что, как и прежде, ситуацию на топливном рынке страны определяют два ключевых фактора – курс гривни по отношению к основным валютам и уровень цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.

Эксперты отмечают, что на протяжении августа цены на энергоресурсы в мире демонстрировали относительную стабильность, продолжая оставаться достаточно высокими. Так, цены на нефть марки Brent и дизельное топливо по итогам месяца сохранились практически без изменений, тогда как бензин марки А-95 продемонстрировал снижение с 741 долл./тонна до 673 долл./тонна (около 9%).

«В первые дни сентября котировки основных марок топлива и нефти показали существенное снижение, что позволяет ожидать адекватную реакцию внутреннего рынка во второй половине сентября в случае стабилизации цен на пониженных отметках», - сказано в сообщении.

Между тем, по мнению экспертов, ключевым негативным фактором ценообразования на рынке нефтепродуктов Украины остается стремительная девальвация национальной валюты. Это не только сказалось на цене топлива, но и привело к таким негативным последствиям, как дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке.

По оперативным данным, национальный баланс бензина в августе уступает прошлогоднему показателю (дефицит на уровне 27,6%), баланс дизельного топлива –11,7%.

Кроме того, эксперты группы полагают, что в сентябре дефицит баланса останется в среднем на отметке 20% по отношению к прошлогодним параметрам. Основной причиной этого является сокращение импорта бензинов: в июле и августе текущего года поставки из-за рубежа ниже почти вдвое по сравнению с показателями 2008 года.

«Пассивность импортеров прежде всего связана с ростом курса доллара, его непредсказуемостью и преобладающими негативными ожиданиями, что в сумме привело к отказу от поставок импортного ресурса как крайне рискованных», - считают эксперты.

При этом эксперты отмечают, что недостаток предложения на оптовом рынке продиктовал сохранение достаточно высоких цен на продукцию украинских НПЗ, испытывающих крайне высокий спрос.

«Учитывая стабилизацию цен на мировом рынке в августе и тенденции снижения в первых числах сентября, при условии стабилизации курса доллара на межбанковской бирже на уровне 8,50 грн., эксперты Консалтинговой группы «А-95» не видят предпосылок для продолжения роста цен на нефтепродукты в Украине», - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, такая ситуация позволяет прогнозировать стабилизацию цен в первой половине сентября в диапазоне 7,60-7,80 грн./литр по бензину А-95 и в пределах 6,50 грн./литр по дизтопливу. Стабилизации цен также будут способствовать сети, имеющие доступ к ресурсам украинской нефти, которая была продана на августовском аукционе по цене, вчетверо ниже среднерыночной (около 1260 грн./тонна)

«Не исключено, что в сентябре мы увидим снижение цен на АЗС. Высокая цена на стеле снижает продажи, многие сети уже находятся на грани банкротства, поэтому владельцы АЗС будут стараться отыграть вниз при первой возможности, чтобы стимулировать реализацию», - отметил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов. Опыт работы экспертов Группы в сфере мониторинга и анализа украинского рынка нефтепродуктов составляет более 10 лет.