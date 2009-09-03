Беларусь еще не определилась с участием в проекте «Одесса-Броды»

Беларусь изучает предложение Украины об участии в проекте развития нефтепровода «Одесса-Броды», однако еще не приняла окончательного решения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил во время посещения Гомельской области.

«Одесса-Броды» - это не новый для нас проект. Диверсификация поставок энергоносителей - это нормальная, классическая практика для любой страны. Мы не можем зависеть только от одного источника (к примеру, от России) в потреблении энергоресурсов. Тем более, что были проблемы в этой связи. Поэтому мы начали альтернативные поиски. Увенчается ли это успехом, не знаю. Будет результат, будет экономическая эффективность - тогда будем действовать в этом направлении. Все будем делать разумно. «Одесса-Броды», поставки из Венесуэлы в Прибалтику, поставки с Каспия до Черного моря и прокачка сюда – все эти различные пути мы просчитываем», – сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, в настоящее время для Беларуси является наиболее выгодными поставки нефти из России. «Станет невыгодно - мы уже сегодня должны видеть иные пути. И в этом нет никакой чрезвычайщины, и проект этот не нов», - считает он.

В то же время Президент Беларуси подчеркнул, что реализация проекта по развитию нефтепровода «Одесса-Броды» не противоречит «геополитическим интересам ни России, ни Запада».

Справка УНИАН. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировали использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений от компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Бродов в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

В январе-апреле в 2008 г. по маршруту « 32-й километр госграницы Республики Беларусь и Украины (нефтепровода Мозырь-Броды) – резервуарный парк морского нефтяного терминала (МНТ) « Южный » порта « Южный » (то есть реверсное направление) было прокачано 2,76 млн. тонн нефти, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2007 года. Самые большие объемы были транспортированы ОАО « ТНК-ВР Холдинг », ОАО « ЛУКОЙЛ », ОАО « Сургутнефтегаз », ОАО « НК « Роснефть ».

Всего за время работы реверсного маршрута, по состоянию на 1 мая 2008 года, прокачано 22,036 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 226,3 млн. долл.

В 2007 году по трубопроводу « Одесса-Броды » в реверсном режиме было прокачано 9 млн. 056 тыс. тонн нефти, в 2006 году - 3 млн. 418 тыс. тонн, в 2005 г. - 5 млн. 754 тыс. тонн, в 2004 г. - 1 млн. 048 тыс. тонн.