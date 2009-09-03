Информация Путина о Ямальском договоре неправдивая

Глава российского правительства Владимир ПУТИН 1 сентября в Польше обнародовал неправдивую информацию о Ямальском договоре от 1993 года между Польшей и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, с таким заявлением выступил один из самых богатых поляков Александр ГУДЗОВАТЫЙ (в прошлом году он занял 9-е место в рейтинге самых богатых поляков по версии журнала "Wprost" с состоянием 1,3 млрд. долл.), владеющий акциями компании Gas-trading, которая в свою очередь имеет акции компании-оператора польской части Ямальского газопровода.

А.ГУДЗОВАТЫЙ высказал мнение, что В.ПУТИНА, который на пресс-конференции во вторник намекнул на коррупцию при заключении Ямальского договора, «ввели в заблуждение».

Польский предприниматель сказал, что ему не принадлежат 4% акций Europolgaz’а, как заявил на пресс-конференции В.ПУТИН.

Он отметил, что этим пакетом владеет Gas-trading, в котором он через компанию Bartimpex контролирует 36,17%, а остальные распределены между PGNIG (польская национальная нефтегазовая компания – УНИАН), фирмой "Газпрома" «Газэкспорт» и еще двумя миноритарными акционерами.

В частности, по данным А.ГУДЗОВАТОГО, PGNIG сейчас контролирует 43,41% акций этой компании, «Газэкспорт» - 15,88% и по 2,27% немецкая компания Wintershall и польская Wкglokoks.

Польский миллиардер опроверг информацию, что «Газпром» построил и софинансировал польскую часть Ямальского газопровода, отметив, что строили трубопровод польские фирмы, а средства предоставил банк (российский Сбербанк – УНИАН).

Он также объяснил вхождение третьей компании в акционеры создаваемого поляками и россиянами Europolgaz’а польским законодательством, которое требовало для акционерных обществ по меньшей мере трех участников.

Более того, согласно заявлению А.ГУДЗОВАТОГО, инициатором вхождения Gas-trading в акционеры Europolgaz’а была российская сторона.

А.ГУДЗОВАТЫЙ также выразил удивление по поводу того, что глава польского правительства Дональд ТУСК, который присутствовал на пресс-конференции, на которой В.ПУТИН заявил о возможности коррупции при заключении Ямальского договор, не прокомментировал это заявление.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ В.ПУТИН, который 1 сентября в Гданьске принимал участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны, на пресс-конференции заявил о необходимости проверить Ямальский договор на предмет коррупции.

По его словам, основанием для этого является то, что «физическое лицо с польской стороны имеет 4%» компании-оператора Ямальского газопровода, несмотря на договоренности, что акции фирмы должны быть разделенные 50% на 50% между РФ и Польшей.

"В международных договорах написано, что собственность этой системы должна быть разделена между Польшей и Россией 50% на 50%, а здесь неожиданно оказалось, что физическое лицо с польской стороны имеет 4%, хотя практически весь проект на 100% софинансировал "Газпром", - сказал В.ПУТИН.

Справка УНИАН. По данным Gazeta Wyborcza, в 1993 году акциями Gas-Trading владели связанная с «Газпромом» фирма "Газэкспорт" (Россия) - 30% и зарегистрированная в Германии Wintershall Erdgas Handelhaus (5%). Польская PGNiG имела 30%, компания А.ГУДЗОВАТОГО Bartimpex - 25%. Еще 5% владела фирма Wкglokoks.