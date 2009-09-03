Повышен коэффициент рентной платы за нефть и газовый конденсат

Министерство экономики Украины установило корректирующий коэффициент для расчетов рентной платы за нефть и газовый конденсат за август в размере 0,7203, что на 11% больше коэффициента, установленного для июля.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, расчет проводился с учетом средней стоимости барреля нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в июле составила 72,03 доллара за баррель.

Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть рассчитывается Министерством экономики ежемесячно с учетом соотношения средней цены нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены нефти - 100 долларов за баррель.

Базовые ставки ренты, к которым применяется корректирующий коэффициент, утверждены законом, принятым Верховной Радой в июне 2008 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 1529,9 грн./т, с большей глубины – 566,1 грн./т.