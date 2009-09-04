BP нашла в Ледовитом океане 200 млрд. баррелей "черного золота"

Вторая по размерам нефтяная компания Евросоюза "British Petroleum" оценила энергетический потенциал Северного Ледовитого океана в 200 миллиардов баррелей "черного золота", сообщает сообщает k2kapital..

"Акватория Ледовитого океана, включая ее оффшорные районы, содержит от четверти до половины от общего количества нефти, открытого на сегодняшний день во всем мире", - сообщил глава отдела эксплуатации ВР Майк Дейли. По его словам, британская компания активно ведет сейчас геологическую разведку в ряде мест Арктики - в непосредственной близости от вод экономической зоны России, а также Канады и США. При этом ряд проектов по поиску новых месторождений природного газа реализуются совместно с "Роснефтью".

ВР обладает одной из самых современных технологий по добыче нефти на предельных глубинах. Так, в минувшую среду руководство гиганта объявило о том, что компанией обнаружено "весомое" месторождение в Мексиканском заливе. Оно было найдено на участке Tiber Prospect. Инженерам удалось пробурить в морском дне сверхглубокую скважину, достигнув отметки в 10,685 метра от уровня моря.