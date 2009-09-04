НПФУ намерен контролировать тарифы на газ для населения
Есть пять путей реформирования
Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) заявляет, что после того как 31 августа Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о повышении розничных цен на газ для населения с 1 сентября, будет и дальше держать вопрос тарифной политики на постоянном контроле.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Если будет аппеляция, мы будем и дальше отстаивать свои права», - сказал он.
По его словам, НФПУ держит вопрос тарифной политики на постоянном контроле. «Мы боремся за то, чтобы остановить рост тарифов и считаем, что интересы граждан должны быть приоритетными», - добавил он.
При этом он напомнил, что НКРЭ не согласовало постановление о повышении цен на газ для населения с профсоюзами, как того требует пункт 4.9 Генерального соглашения между Кабинетом министров Украины, объединениями работодателей и профсоюзами на 2008-2009 годы.
Вместе с тем, НФПУ признает, что сам запрет на повышение цен не решает проблем в энергетической и коммунальной сферах. Потому НФПУ предлагаем власти пять альтернативных путей решения проблемы, но за счет реформ, а не за счет граждан.
Так, по словам М.ЯКИБЧУКА, необходимо навести порядок в сфере учета услуг ЖКХ, провести приватизацию сферы ЖКХ, усовершенствовать механизмы адресной поддержки населения, проводить жесткую политику энергоэффективности и форсировано развивать малую и альтернативную энергетики.
Как сообщал УНИАН, 31 августа Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск НФПУ, в котором было обжаловано постановление НКРЕ № 811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» от 9 июля 2009 года. Постановление предусматривало повышение цены газа для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.
27 августа председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что не исключает того, что регулятор будет судиться с профсоюзами по вопросу согласования постановления. «Мы будем переубеждать (профсоюзы – УНИАН), может быть, судиться, я не знаю», – отмети он.
Напомним, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ.
Однако 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.
26 августа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября т.г. может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами. При этом он отметил, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышение цены на газ для населения.