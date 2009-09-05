Соколовский: стоимость транзита газа через Украину остается низкой

В 2010 году транзитная ставка на транспортировку российского природного газа в размере 2,7 долларов США будет оставаться вдвое ниже, чем в других европейских странах.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

В соответствии с контрактом об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы, подписанного 19 января 2009 года в Москве по договоренностям премьер-министров Украины и РФ, в 2009 году украинская сторона транспортирует российский природный газ через территорию нашего государства за ставкой транзита 1,7 дол. США за 1000 кубометров на 100 км – самой низкой, по сравнению с другими европейскими странами с подобными естественными и техническими условиями.

В статье 8 этого контракта зафиксировано методику и формулу расчетов транзитных ставок, начиная с 2010 года.

«Базовым параметром (базовой ставкой) в этой формуле определена «составляющая тарифа, действующего в год, который непосредственно предшествует данному году транспортировки. Базовой транзитной ставкой на 2010 год определены 2,04 дол. США за 1000 кубометров на 100 км», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, ссылаясь на условия соглашений.

В рамках выполнения отмеченного контракта, на основе этой базовой ставки рассчитываются транзитные ставки на каждый следующий год с учетом уровня инфляции в ЕС (хотя ни Украина, ни РФ не являются членами ЕС и не входит в зону евро), топливной составляющей тарифа и других параметров.

«По упомянутой формуле в 2010 году средняя транзитная ставка будет составлять около 2,7 дол. США», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его оценке, в известной степени отмеченное повышение транзитной ставки отвечает договоренностям, достигнутым Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с бывшим Президентом РФ Владимиром ПУТИНИМ в феврале 2008 года.

«Однако, несмотря на позитивные сдвиги, в 2010 году транзитная ставка за транспортировку российского природного газа 2,7 дол. США все равно будет почти вдвое ниже, чем в других европейских странах, из-за необоснованное занижение базовой транзитной ставки 2,04», – прогнозирует представитель Президента.

Кроме этого, отметил он, не выполняются договоренности Президентов относительно синхронного повышения транзитной ставки и цены на газ для Украины, которая уже рассчитывается по рыночному принципу на основе самой высокой в Европе базовой цены – 450 дол. США за 1000 кубометров.

В результате, в случае сохранения неизменными газовых контрактов от 19 января 2009 года, из-за упомянутой асимметрии и других дискриминационных условий финансовое давление на Украину в газовой сфере будет возрастать.

«Следовательно непонятными являются вчерашние заявления премьер-министра Украины о якобы установлении украинской стороной новых транзитных ставок, которые и без участия руководства правительства Украины однозначно рассчитываются по январскому контракту», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Президент Украины в который раз призывает правительство реально оценить последствия пагубных для Украины газовых контрактов и настаивает на пересмотре отдельных дискриминационных их положений с целью установления взаимовыгодного партнерского сотрудничества с РФ в газовой сфере на долгосрочную перспективу», – передал Б.СОКОЛОВСКИЙ позицию главы государства.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% от существующего на сегодня размера ставки - 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 дол. за тыс. куб. м на 100 км.

3 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что с 1 января 2010 г. существенно повышается стоимость транзита российского газа по территории Украины в Европе. «По сути дела, это за все 18 лет будет первое достаточно существенное повышение – на 65-70% в зависимости от того, которой будет цена на нефть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.