Реализация проекта "Бургас-Александруполис" будет продолжена

Реализация проектастроительства греко-российско-болгарского нефтепровода Бургас- Александруполис будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр Греции Константинос Караманлис на состоявшейся в воскресенье в Салониках пресс- конференции.

Премьер опроверг предположение журналиста о том, что "вокруг проекта Бургас-Александруполис сейчас в Афинах отмечается отсутствие дипломатических шагов". "Никак не могу согласиться, - сказал премьер. - Центральной политикой Греции является превращение страны в энергетический узел. Для этого разработаны проекты строительства нефтепровода Бургас-Александруполис, продления в Италию газопровода Турция-Греция, сооружения газопровода "Южный поток" из черноморского региона на Балканы и в Грецию, а также подписанный несколько дней назад и включенный в финансирование Евросоюза проект газопровода между Грецией и Болгарией с перспективой продления его в Румынию и Венгрию".

По словам К.Караманлиса, "реализация проекта строительства нефтепровода Бургас-Александруполис продвигается и будет продвигаться". "Существует политическая воля со всех сторон, - сказал премьер. - Если и имеются какие-либо аспекты /соглашения/, которые я не назвал бы ключевыми, по которым нужно провести снова переговоры между Болгарией и Россией, то это вопрос, который они могут рассмотреть между собой. Однако я считаю, что все стороны признают значение и стратегическую ценность данного проекта, и что существует политическая воля продвигать его", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Проект строительства нефтепровода Бургас-Александруполис Россией, Грецией и Болгарией предполагает транспортировку российской нефти к терминалам Средиземноморья в обход турецких проливов Босфор и Дарданеллы. Протяженность нефтепровода составит около 300 км, пропускная способность - от 35 млн. до 50 млн. т сырой нефти в год.