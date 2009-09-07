«Нафтогаз» просит не нагнетать ситуацию вокруг компании

НАК «Нафтогаз Украины выражает обеспокоенность заявлениями высших должностных лиц и некоторых политиков Украины относительно возможности выставления со стороны ОАО «Газпром» штрафных санкций компании в связи с неподобающим выполнением условий контракта и считает нецелесообразным нагнетание политической истерии вокруг украинско-российских газовых отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» выходит из того, что со стороны российской стороны не прозвучало никаких заявлений относительно возможности применения штрафных санкций к компании в виду нарушения условий контракта относительно снабжения природного газа в Украину.

Сообщается, что руководство НАК «Нафтогаз Украины» проводит конструктивные переговоры с руководством ОАО «Газпром» относительно учета влияния мирового экономического кризиса на объемы потребления природного газа украинскими потребителями. Российская сторона с пониманием относится к существующим объективным экономическим сложностям в Украине, и готова к поиску паритетного решения между сторонами. «В таком случае, любые заявления со стороны Украины, могут навредить конструктивному ходу переговорного процесса между двумя хозяйствующими субъектами относительно условий поставок природного газа в Украину», - отмечено в сообщении.

В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание, что своевременно, в полном объеме и собственными средствами ежемесячно рассчитывается с ОАО «Газпром» за российский газ, который поставляется в Украину.

Сообщается также, что, по данным ГлавКРУ Украины, за 7 месяцев текущего года поступления от реализации продукции компании составили 60,3 млрд. грн. При этом компания взяла кредиты на 7 млрд. 965 млн. грн., а погасила 12 млрд. 424 млн. грн. Следовательно, кредиты никоим образом не могли быть направлены на закупку иностранной валюты, напротив – компания направила 4,5 млрд. грн. своей выручки на погашение ссуд. Поэтому все расходы на оплату природного газа в текущем году (включая закачку в ПХГ) были осуществлены за счет операционного дохода (выручки) компании – по состоянию на 1 августа 2009 это 47,8 млрд. грн.

Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины», невзирая на сложные политические и экономические условия обеспечивает постоянную и бесперебойную работу украинской газотранспортной системы, как составляющей евразийской ГТС.

Компания обращается ко всем политикам и высшим должностным лицам Украины с просьбой не политизировать ситуацию вокруг деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и обеспечить режим максимального содействия работе компании для стабильного прохождения осенне-зимнего периода и обеспечения энергетической безопасности страны.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.