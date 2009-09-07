Украина пообещала МВФ поднять цены на газ для населения

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) в рамках сотрудничества договорились, что цены на газ для населения будут повышены с 1 октября 2009 года.

Об этом заявил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК во время интернет-конференции, отвечая на вопрос о возможном разрыве программы сотрудничества Украины и МВФ по причине невыполнения украинской стороной условий по повышению цен на газ для населения с 1 сентября 2009 года.

«Разрыв программы нереален, так как миссия Международного валютного фонда договорилась о повышении цен на газ с 1 октября 2009 г.», - сказал С.КРУГЛИК.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), в котором было обжаловано постановление НКРЭ № 811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» от 9 июля 2009 года. Постановление предусматривало повышение цены газа для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.

27 августа председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что не исключает того, что регулятор будет судиться с профсоюзами по вопросу согласования постановления. Напомним, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом, и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ.

Однако 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

26 августа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября т.г. может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами. При этом он отметил, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышение цены на газ для населения.