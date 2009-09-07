Нафтогаз снова предложил Газпрому предоплату транзита

НАК «Нафтогаз Украины» предложил компании «Газпром» рассмотреть возможность новой предоплаты за транзит газа.

Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ, поясняя по просьбе УНИАН результаты сегодняшней встречи главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Я могу сказать, что в словах моего руководителя (А.МИЛЛЕРА) речь шла о предложении украинской стороны рассмотреть возможность о новой предоплате за транзит (газа)», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Кроме того, он добавил, что увеличение тарифа на транзит газа с 2010 года предусмотрено подписанными в январе контрактами.

С.КУПРИЯНОВ подчеркнул, что на встрече было четко сказано, что «Газпром» будет придерживаться условий подписанных раннее контрактов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, Д.МЕДВЕДЕВ поручил А.МИЛЛЕРУ во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться на изменения условий оплаты транзита российского газа через Украину.

О том, что такие предложения звучат из Киева, А.МИЛЛЕР сообщил сегодня Д.МЕДВЕДЕВУ на рабочей встрече.

В частности, на вопрос Президента РФ о том, предусматривает ли договор изменения, которые предлагает Украина, А.МИЛЛЕР ответил отрицательно.

«Тогда и не платите! Нужно действовать в соответствии с договором, который заключен. Мы специально его готовили, он в муках и трудах достался, мы по нему и работаем», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

17 июня 2009 г. премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия дала Украине кредит в размере 2,2 млрд. долларов, оплатив транзит газа до 2010 года.