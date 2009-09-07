За неделю цены на А-95 снизились на 0,8%

С 31 августа по 7 сентября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на бензин А-95 снизились на 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 31 августа по 7 сентября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,6%, или 50 грн./т, – до 8820 грн./т; на бензин А-92 – сохранились на уровне 8900 грн./т; на бензин А-95 – снизились на 0,8%, или 70 грн./т, – до 8990 грн./т; на дизельное топливо – снизились на 0,4%, или 30 грн./т, – до 6750 грн./т.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.