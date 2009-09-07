Нафтогаз в сентябре рассчитался за газ оборотными средствами

НАК «Нафтогаз Украины» в сентябре рассчитался с «Газпромом» за купленные 3,5 млрд. кубометров газа за счет оборотных средств в размере 667 млн. долл. без привлечения кредитных ресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

«Мы рассчитались с Российской Федерацией с опережением. Заплатили 667 млн. долл. Это те финансовые ресурсы, которые были потрачены на закупку российского газа из оборотных средств НАК «Нафтогаз», и расчет был проведен без привлечения каких-либо кредитных ресурсов как внутри Украины, так и за ее пределами», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что досрочный расчет еще раз свидетельствует о том, что на сегодняшний день НАК «Нафтогаз» является финансово стабильной компанией и стабильной также является вся система обеспечения Украины природным газом.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что «Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за поставленный в августе российский газ.

Ранее и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сказал, что за потребленный в августе природный газ «Нафтогаз» должен перечислить «Газпрому» 667 млн. долл.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.