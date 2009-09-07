Венесуэла и Иран намерены взаимно проинвестировать нефтянки

Венесуэла и Иран могут инвестировать по 760 миллионов долл. в нефтегазовые отрасли друг друга. Об этом говорится на сайте Министерства нефтедобывающей промышленности Ирана.

Такая договоренность достигнута в ходе визита в Тегеран президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA инвестирует 760 миллионов долл. в разработку 12 стадии гигантского газового месторождения South Pars в Персидском заливе, сообщило министерство.

«По условиям соглашения, Иран пообещал инвестировать 760 миллионов долл. в разработку нефтяного месторождения Dobokubi и седьмого блока нефтяного месторождения Ayacucho в Венесуэле», – говорится в сообщении, передает Reuters.