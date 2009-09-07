В 2010 г. Украина будет рассчитываться за газ согласно контрактам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в 2010 году Украина будет рассчитываться за газ согласно действующим контрактам и, как и в текущем году, без нарушения сроков оплаты.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос УНИАН о том, насколько осложнит оплату за газ возможность отказа «Газпрома» проводить предоплату за транзит газа по территории Украины.

«Дело в том, что все расчеты, которые мы проводим, мы проводим в рамках контрактов. И также спокойно, как мы прошли этот год, мы пройдем и следующий. Нет никаких оснований сомневаться, что мы в системе обеспечения природным газом Украины твердо встали на ноги и нормально выстроили все финансовые и энергетические балансы», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» предложил компании «Газпром» рассмотреть возможность новой предоплаты за транзит газа.

Кроме того, он добавил, что увеличение тарифа на транзит газа с 2010 года предусмотрено подписанными в январе контрактами.

По словам С.КУПРИЯНОВА, на встрече 7 сентября т.г. президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ было четко сказано, что «Газпром» будет придерживаться условий подписанных раннее контрактов и не согласится на изменение условий оплаты транзита российского газа через Украину.

Напомним, 17 июня 2009 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия дала Украине кредит в размере 2,2 млрд. долл., оплатив транзит газа до 2010 года.