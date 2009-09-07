Минуглепром переоснастит шахты Центрального Донбасса

Министерство угольной промышленности Украины намерено полностью технически переоснастить шахты крутого падения Центрального Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 5 сентября в ходе встречи с журналистами в городе Енакиево Донецкой области министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ.

«Мы должны - во всяком случае, есть такая мечта - на базе шахты имени Карла Маркса (г. Енакиево, ГП «Орджоникидзеуголь» - УНИАН) начать полное техническое перевооружение шахт крутого падения Центрального Донбасса. Начать комплексную механизацию всех процессов и комплексную автоматизацию», - сказал министр.

Он отметил, что на шахте им. Карла Маркса уже внедрены некоторые новшества, которых еще нет на других шахтах угольной отрасли Украины.

В.ПОЛТАВЕЦ объяснил, что существует целый ряд вопросов, связанных с шахтами крутого падения, – «это вопрос эффективности производства, снижения себестоимости и улучшения качества продукции шахт Центрального Донбасса». Но, подчеркнул он, что «вопросом номер один» остается социальный вопрос.

Характеризуя показатели шахт крутого падания в Донбассе, В. ПОЛТАВЕЦ отметил, что сегодня объем добычи у них составляет 3,5% от всего объема угледобычи шахт Минуглепрома, на этих угольных предприятиях заняты 19% трудящихся, на эти шахты приходится почти 25% потребления электроэнергии и почти 25% бюджетных средств на господдержку.

В то же время министр заверил, что уже «готовы разработки инженеров, практиков, руководителей этих объединений, которые доказывают, что можно и нужно решить все эти вопросы по себестоимости, по объему производства и по всем другим показателям до уровня тех предприятий, которые работают на пологом подъеме».

Как сообщал УНИАН, в Енакиево (Донецкая обл.) восстановлена и начала работу после прошлогодней аварии шахта им. Карла Маркса (ГП «Орджоникидзеуголь»).

8 июня 2008 года на шахте им. Карла Маркса произошел взрыв, в результате которого были разрушены надземные строения шахты. Имеются человеческие жертвы.